Audiência pública em Santo André discutirá concessão da Linha 10-Turquesa

No próximo dia 13 de fevereiro, às 9h, o Paço Municipal de Santo André será o local da audiência pública sobre a concessão das linhas ferroviárias 10-Turquesa e a nova linha 14-Ônix, ainda em fase de planejamento. A linha 14-Ônix tem o objetivo de interligar o ABC ao município de Guarulhos e à Zona Leste de São Paulo.

Segundo encontro da série de audiências do governo estadual

Esta audiência é o segundo encontro de uma série de três programados pelo governo do Estado, para discutir a concessão das linhas ferroviárias à iniciativa privada. O primeiro evento ocorrerá em São Paulo, no dia 12 de fevereiro, e o terceiro será em Guarulhos, no dia 14 de fevereiro.

Consulta pública permite participação da sociedade civil

Além das audiências presenciais, o governo estadual lançou uma consulta pública onde os cidadãos podem contribuir com sugestões e opiniões sobre o projeto. Os interessados poderão acessar os materiais relacionados à consulta no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI) a partir de amanhã. Para participar, será necessário preencher um formulário e enviá-lo para o e-mail indicado até o dia 3 de março. As audiências também serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial do governo no YouTube.

Detalhes sobre o projeto ferroviário ABC-Guarulhos

O projeto ferroviário ABC-Guarulhos envolve a construção da nova linha 14-Ônix, que se estenderá por 40 km entre Guarulhos e Santo André, com a criação de 23 novas estações, sendo nove delas localizadas em Santo André. A proposta visa melhorar a infraestrutura existente e promover a integração com as linhas da CPTM.

A linha 10-Turquesa também será beneficiada com até quatro novas estações, além da reforma das paradas existentes. O investimento total do projeto é estimado em R$ 18,8 bilhões, sendo R$ 5,9 bilhões destinados à linha 10-Turquesa e R$ 12,8 bilhões à linha 14-Ônix. O projeto será realizado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), com concessão de 31 anos. A expectativa é que 776 mil passageiros utilizem as linhas diariamente até 2040.

Intervenções e expectativas para as futuras estações

As intervenções na linha 10-Turquesa deverão começar em 2026, com a inclusão de novas estações como Bom Retiro, São Carlos/Parque da Mooca, e ABC (anteriormente conhecida como Parada Pirelli), além da possibilidade de uma nova estação Pari. A demanda estimada é de 564 mil passageiros diários até 2040.

Quanto à linha 14-Ônix, as estações previstas em Santo André incluem Jardim Irene, Vila Luzita, Macedo Soares, Miguel Couto, Estádio, ABC, Jardim Sorocaba, Hospital da Mulher/Cidade dos Meninos e Parque Oratório/Nevado. Vale destacar que a futura Estação ABC/Pirelli terá conexão com a planejada Linha 20-Rosa do metrô.