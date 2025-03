Drª. Ana Veterinária enumera projetos e conquistas da causa animal em Santo André

Atuante na causa animal, até por ser médica veterinária, a vereadora de Santo André, Drª. Ana Veterinária (PSD), conversou com exclusividade com o ABCdoABC e revelou alguns projetos que seguem em discussão, outros que aguardam aprovação, além das ações que já trazem resultados concretos para os munícipes tutores de animais de estimação.

A começar pelo Castramóvel, a veterinária explicou o que mudou desde a concepção do programa até a chegada da vereadora para implementar estratégias de maior abrangência.

“Existia um modelo de castração antes de 2017, quando reformulei, que eram 60 castrações, no máximo, por mês. Então, em 2017, quando fui convidada pelo prefeito anterior, Paulo Serra, para Secretaria de Vigilância à Saúde, consegui modificar o modelo castração, e agora em parceria direta com clínicas otimizamos os custos e aumentamos o número castrações para 330 por mês, e todas gratuitas”, explicou a parlamentar de como foi possível reformular o programa e torná-lo ainda mais amplo.

De acordo com a Drª. Ana, o equipamento foi conquistado com ajuda de um deputado federal e o modelo do processo foi alterado para garantir a segurança do animal em todos os protocolos que ocorrem. Assim, a médica celebrou a quantidade de castrações que, desde 2017, até esta data, já contabiliza 30 mil procedimentos realizados.

O Castramóvel tem sua agenda de localidades de acordo com a demanda, assim, a equipe faz estudo da região, sobre pedidos, maior número de população pet e, na sequência, a equipe faz o cadastro e agendamento da castração, permanecendo um período em cada bairro.

Nesta semana, o Castramóvel está no Jardim Santo André, e o equipamento é o queridinho da vereadora, pois em sua percepção: “é um dos equipamentos que mais gosto, é a forma de combater doenças, maus tratos, abandono, diminuindo doenças nos animais de rua”, orgulha-se ela.

Defensora da campanha de vacinação contra a raiva, a política não fica só no discurso, pelo contrário, coloca a mão na massa, ou melhor a mão na seringa.

Com recursos próprios em prol da Saúde animal e humana

Com recursos próprios, a vereadora já realizou mais de três mil vacinações contra a raiva em pets

“Antigamente, cada Prefeitura fazia a vacinação no mês de agosto, porque era mais simbólico. Porém, a vacina, o Estado diminuiu a quantidade que oferta para cada município, então pararam de fazer a vacinação em massa, por isso, eu faço por conta dessa necessidade, porque diminuiu o fornecimento do Estado. Então, faço de forma particular, uma vez por mês em bairros diferentes, para atingir toda nossa população. Este mês farei no Jardim Santo André, já foram mais de três mil vacinas. É a parte social, que acabo fazendo para chamar atenção para a prevenção da raiva, que é uma zoonose que não tem cura nem para animais e nem para humanos”, explicou Drª. Ana o empenho para chegar a todos que mais precisam.

Em uma outra ação, a parlamentar fez indicação que pode colocar o agressor de animais como o responsável por custear os gastos com os cuidados após as agressões.

Drª. Ana Veterinária segue realizando indicações para os cuidados com a causa animal

“Fiz uma indicação para termos um Abrigo Municipal para Animais Vítimas de Maus-Tratos ou Abandono, mas ainda não está em vigor. O PL (Projeto de Lei), em tramitação é um formato em PPP (Parceria Público Privada), em troca de marketing, serviços, que pode ser estudado pela própria Prefeitura e reintroduzir os animais em feiras de adoção para que encontrem um novo lar”, elucidou a veterinária sobre a sua indicação.

Hospital Público Veterinário 24 horas

Outra empreitada da vereadora é tornar o Hospital Público Veterinário 24 horas e aumentar as especialidades.

“É uma questão de custo para o município, e, mesmo não sendo 24 horas, é uma conquista, porque antigamente não existia, então já é um ganho, avanço muito grande, mas ele precisa ampliar as especialidades, como cardiologia, oncologia, e ampliar o horário, estender um pouco mais, enquanto não se torna 24 horas, e é fechado aos finais de semana. Hoje, tem clínico geral e ortopedista, faz consultas, alguns exames mais simples, como raio-x e ultrassom, e cirurgias, mas precisamos ampliar o atendimento de especialidades”, explicou ela o motivo do seu pedido, que prosseguiu:

Funcionamento Hospital Público Veterinário

“São distribuídas 30 senhas pela manhã e funciona até às 17h. para emergência. Então, são melhorias que quero conquistar”, garantiu ela que continuará lutando por essas necessidades.

Além de todas as melhorias mensuradas pela pessedista, Drª. Ana Veterinária falou do BBB PET, que utiliza as câmeras de monitoramento da cidade para auxiliar na identificação de agressores de animais, assim como encontrar pets abandonados ou perdidos.

Na mesma linha de raciocínio, o projeto Cãodomínio, na qual síndicos e administradores têm o dever de comunicar aos órgãos competentes maus tratos a animais em suas dependências.

CDHU e espaços pet

A veterinária explanou também sobre levar espaços pet para o entorno dos prédios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), uma iniciativa que visa mudar a cultura desse público, já que muitas vezes acabam por abandonar os pets em seus antigos locais em que moravam. Assim, a medida incentiva que essa população passe a levar os pets para passear e conviver junto a outros animais de estimação, sem que seja abandonado.

Vereadora defende a criação de mais espaços pet próximos às áreas dos Conjuntos Habitacionais

Entre os projetos que a Drª. Ana Veterinária pretende colocar em funcionamento está o Samu Animal, que já foi aprovado em primeira votação e aguarda a segunda etapa. Assim, o dispositivo móvel será voltado a atender os casos em que o munícipe não puder levar ao Hospital e em casos de atropelamento.

Para finalizar, a veterinária falou sobre o Conselho Municipal de Proteção Animal.

“Temos conselho no município para todos os assuntos, e não temos um conselho para nossos animais que são membros da nossa família, e que cada vez mais cresce. Então, precisamos discutir as demandas dentro do nosso município com entidades voltadas à classe animal, Prefeitura, Câmara e todos presentes para discutir políticas públicas e necessidades que vão mudando de acordo com o tempo”, finalizou a vereadora.