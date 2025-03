Operação conjunta no Jardim Santo André apreende motocicletas e automóveis irregulares

A Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), realizou na noite do último domingo (2) uma operação no Jardim Santo André. A ação teve o objetivo de intensificar medidas de combate à perturbação do sossego, além de coibir a prática de roubos e furtos de motocicletas na região.

Atendendo demandas recebidas por munícipes, equipes da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) e da Romo (Rondas com Motocicletas), além de agentes do Semasa, se dirigiram para a Rua Tom Jobim, onde constataram a presença de um grande número de pessoas aglomeradas. Os guardas começaram os procedimentos de averiguações e abordagens e fiscalização dos veículos e motocicletas estacionadas.

Durante a ação, uma motocicleta produto de furto e previamente registrada nos sistemas de identificação foi localizada próxima ao local. A Operação Sono Tranquilo resultou na apreensão de 14 motocicletas, todas com diversas infrações administrativas, além da motocicleta furtada e dois automóveis com documentação irregular.