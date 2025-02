GCM de Santo André recupera hidrômetros furtados e prende duas pessoas

A GCM de Santo André deu uma pronta resposta em algumas reclamações recebidas pelos canais oficiais da corporação envolvendo furtos de hidrômetros em dois bairros da cidade. Em uma das ocorrências e durante patrulhamento, as equipes de área foram acionadas por um munícipe sobre um furto registrado na Rua do Carlão, na Vila Lucinda.

Na ocasião, o munícipe que acionou a GCM informou que o suspeito se assustou com a presença do morador e, posteriormente, fugiu do local e largou dois hidrômetros na via. Os GCMs começaram as rondas pelo bairro e conseguiram deter um suspeito, na Rua Timor, após confirmação das características repassadas. O homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Santo André, onde está à disposição da Justiça.

O outro caso aconteceu na Rua Anhanga, na Vila Helena. Durante rondas pela região, os guardas abordaram um suspeito que demonstrou bastante nervosismo. Com ele foram encontrados outros dois equipamentos, um alicate, um relógio, um par de tênis e uma quantia em dinheiro. Após averiguação, o homem confessou o furto e foi detido, sendo conduzido pelos GCMs até o delegado de plantão para lavrar a ocorrência.