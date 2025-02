Semasa interdita quatro estabelecimentos comerciais por excesso de barulho em Santo André

Para combater crimes ambientais relacionados à poluição sonora e garantir o sossego da população, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) interditou quatro bares que acumulavam autuações por barulho. A ação, realizada nesta sexta-feira (14), contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar.

Por meio da Operação Sono Tranquilo, as equipes municipais intensificaram as fiscalizações junto aos estabelecimentos comerciais de Santo André. A interdição é a última etapa do processo, quando o local já foi autuado em outras oportunidades e segue reincidente nas reclamações.

As interdições ocorreram em bares localizados na Praça Samuel de Castro Neves (Santa Teresinha), Avenida São Paulo (Cidade São Jorge) e nas ruas Brasópolis (Cidade São Jorge) e Senador Queirós (Vila Scarpelli). Juntos, os quatro estabelecimentos acumularam 19 Autos de Infração Ambiental (equivalente a multas), além de os proprietários terem sido orientados em diversas ocasiões quanto à legislação vigente.

De acordo com a legislação municipal, o poder público também pode proceder com a apreensão de equipamentos. Neste sentido, a equipe da autarquia realizou cinco apreensões de caixas e amplificadores de som, conhecidos como paredões. A apreensão desses equipamentos ocorreu em outros bares localizados nas regiões das ruas Bernardino de Campos (Centro), Ascalon (Jardim Cristiane) e Granizo (Vila João Ramalho).

Para obter a desinterdição e/ou devolução das caixas de som, os responsáveis deverão pagar as multas, assinar o Termo de Compromisso e se comprometer a não realizar mais eventos ou emitir sons que ultrapassem o limite permitido por lei.

Para denunciar casos relacionados à poluição sonora em estabelecimentos como bares, adegas, restaurantes, obras, escolas de samba e templos religiosos, o munícipe deve entrar em contato pelos canais oficiais do Semasa: site, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana (www.semasa.sp.gov.br | https://portais.santoandre.sp.gov.br/semasa/institucional/servicos-ao-usuario/) e atendimento telefônico (0800-4848115 ou 4433-9300, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h).