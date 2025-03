ACISA lança novo serviço para cadastro de vagas e de currículo

Atualmente, o mercado de trabalho enfrenta um paradoxo: enquanto empresas relatam dificuldades para preencher vagas, muitos profissionais buscam oportunidades sem sucesso, gerando um grande desafio tanto para empregadores quanto para candidatos.

Para reduzir essa lacuna entre empresas e trabalhadores, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André acaba de lançar o Banco de Talentos, um novo serviço para inserção de vagas e currículos, totalmente gratuito.

As empresas associadas à ACISA que possuem vagas abertas devem acessar o link bit.ly/Talentos-ACISA e realizar o cadastro – sem limitações. No mesmo endereço, os profissionais que buscam uma nova oportunidade de emprego podem visualizar as vagas disponíveis e cadastrar seu currículo.

“Estamos iniciando esse serviço e acreditamos que, em breve, teremos um banco de dados bastante consistente para contribuir com as duas pontas interessadas”, explica Ademir Gasparetto, superintendente da ACISA.

Quem visitar o Circuito de Empreendedorismo Andreense, que mensalmente apresenta uma série de serviços aos empreendedores de diversos bairros de Santo André, também poderá realizar o cadastro de vagas ou currículos no estande da Associação Comercial e Industrial de Santo André. No próximo dia 14 de março, das 10h às 16h, o evento itinerante estará na Praça Delfino Ribeiro Guimaz, localizada no Parque Capuava.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.