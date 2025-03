Santo André realiza palestras sobre empreendedorismo feminino

O fortalecimento do empreendedorismo das mulheres como base para o empoderamento e a autonomia é a linha mestra do evento “Elas em Foco”, que trará duas palestras sobre o tema e um café inclusivo em Santo André. A iniciativa será realizada na segunda-feira (10), das 14h às 17h, no Centro Público de Formação Profissional Armando Mazzo, na Vila Guiomar. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/SCzcStF3Du8PGajn9

“Esse evento foi pensado não só para capacitar mulheres na gestão de um negócio próprio, mas também inspirar, despertar a liderança de cada uma e promover o empoderamento feminino. São sentimentos que unidos formam um pacote de habilidades emocionais determinantes para o sucesso da empresa e também da vida pessoal”, destaca a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino.

Rosiane Moreira, facilitadora do Sebrae-SP há 13 anos, ministrará a primeira palestra, às 14h, com informações sobre gestão de microempresas e enfrentamento de desafios para o sucesso de um negócio próprio. Rosiane é bacharel em administração de empresas, com MBA em gestão de projetos, marketing digital e é estudante em neurociência e psicologia positiva na PUC Campinas.

“Lideranças femininas: a importância do programa Todas in-Rede para mulheres com deficiência” é o tema da segunda palestra do evento, que acontece às 15h. O assunto será abordado pela coordenadora do programa estadual, Caroline Barbosa dos Reis Ricardo, que falará sobre a iniciativa que tem como objetivo incentivar a independência e a autonomia das mulheres com deficiência.

Para que isso aconteça, o programa atua em quatro eixos principais: trabalho e renda, prevenção à violência, empoderamento feminino e liderança, e o eixo de direitos afetivos, sexuais e reprodutivos. Esses eixos são trabalhados em ações como palestras, cursos, rodas de conversas, formações para profissionais de apoio e de proteção, campanhas informativas, site acessível, entre outras.

Santo André, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, firmou parceria com o projeto Todas in-Rede, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em maio de 2023.

Café Inclusivo – Às 16h, o “Elas em Foco” promove o Café Inclusivo, uma atividade prática e reflexiva para promover a vivência das diferentes realidades das pessoas com deficiência, com objetivo de suscitar empatia e conscientização sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência em sua rotina.

No inicio das atividades, os participantes participarão de sorteio para verificar qual a limitação que irão vivenciar durante o café, como, por exemplo, falta de visão ou falta de audição, ou dificuldade de locomoção ou distúrbio do movimento.

Esta primeira edição do “Elas em Foco” faz parte da programação da cidade para a celebração do Mês das Mulheres Andreenses. A programação completa está disponível em https://web.santoandre.sp.gov.br/arquivos/me%CC%82s_das_mulheres_2602_28100806.pdf

Serviço:

Elas em Foco – 1ª edição

Data: 10/03 (segunda), das 14h às 17h

14h – Tema: Empreendedorismo Feminino

Palestrante: Rosiane Moreira – Representante do Sebrae

15h – Tema: Liderança Feminina: a importância do programa Todas in-Rede Para Mulheres com Deficiência

Palestrante: Caroline Barbosa dos Reis Ricardo – Coordenadora do programa Todas In-Rede

16h – Café Inclusivo

Local: Centro Público de Formação Profissional Armando Mazzo

Endereço: Rua Carnaúba, s/n – Vila Guiomar

Inscrições em: https://forms.gle/SCzcStF3Du8PGajn9