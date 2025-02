O que se sabe sobre a Linha 20-Rosa que irá trazer o metrô para o ABC?

O ainda embrionário projeto da Linha 20-Rosa, que irá interligar o ABC com a capital, é também um dos mais audaciosos de todo o transporte metropolitano de de São Paulo. Com um investimento estimado de R$ 25 bilhões, a previsão, porém, é de que a obra seja concluída somente em 2040.

Rafael Benini, secretário de Parcerias em Investimentos, afirmou que o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tratará o projeto como prioridade em sua gestão, definindo essa como uma importante fase de estudos para a concepção do projeto. “Queremos levar o metrô para fora de São Paulo e para isso, precisamos ser criativos na questão da financiabilidade”, diz.

Em tese, a Linha 20 irá percorrer 24 estações, saindo de Santa Marina, na Zona Oeste de São Paulo, e chegando até Santo André, no ABC. Serão cerca de 33 km de extensão, além de dois pátios.

Fonte:Metrô

ABC

O planejado, é que exista baldeações com o metrô, CPTM e terminais rodoviários, em cerca de 10 pontos da linha, que passará ainda pelas estações Fradique Coutinho, Moema, Saúde e Rudge Ramos. A expectativa inicial é de que a linha atenda diariamente 1,3 milhão de passageiros, sendo 137 mil deles apenas em Santo André, que no plano atual conta com quatro estações, Santo André, Portugal, Príncipe de Gales e Afonsina. Já São Bernardo, deve receber as estações Rudge Ramos e Taboão/Pauliceia.

O secretário de Parcerias em Investimentos do governo, pondera que o trecho pertencente a região do ABC, seja implementado apenas na segunda fase do projeto. “A Linha rosa é um investimento de R$ 25 bilhões, uma coisa gigantesca. Ela precisa ser faseada, e não tem jeito. Eu não consigo um projeto onde fique mais de cinco anos sem receita porque ninguém vai financiar”, ressalta Benini.

Leonardo Machado, mora em Mauá e atualmente leva mais de duas horas para chegar ao trabalho, na Zona Sul de São Paulo, a chegada do metrô no ABC reduziria pela metade o tempo gasto diariamente “Eu levo mais de duas horas para chegar na minha empresa e boa parte desse tempo é gasto nas linhas de trem. Quando chove é ainda pior, as vias alagam, o que transforma a vida de quem está indo ou voltando um inferno”, desabafa.

O publicitário lamenta o tempo previsto para conclusão das obras, mas ainda assim se sente otimista com as mudanças que a linha trará ao ABC. “A chegada do Metrô com certeza ajudará muito quem vive na região a ter mais qualidade de vida. Só espero que a obra não atrase, pois por si só a previsão já é longa, algumas gerações que dependem disso, infelizmente, não vão conseguir fazer uso a tempo e ter essa necessidade suprida”, finaliza.

O secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, de Santo André, Acácio Miranda, também se mostra otimista com o futuro da região. “Sabemos da importância desta obra para a cidade e o futuro que estamos construindo. A pedido do prefeito Paulo Serra, seguimos dando atenção especial no que depender de nós a este projeto para viabilizarmos o quanto antes o início das obras”, afirma.