São Bernardo lança Programa Caravana da Saúde para acelerar filas de atendimento

Em ação pioneira, o Prefeito Marcelo Lima lançou neste sábado (25/1) o Programa Caravana da Saúde, com o objetivo de zerar as filas de espera na realização de exames na rede municipal. Por meio de mutirões, mediante agendamento do paciente, será ampliada a oferta de exames como tomografia e ultrassonografia.

Coordenada pela Secretaria de Saúde, o programa promoverá os mutirões com o apoio de duas carretas para realização de exames. A expectativa é a de que, juntas, as unidades móveis tenham capacidade para 180 atendimentos por dia, todos de pacientes agendados e que estavam aguardando na fila da rede municipal de Saúde.

“Mais um passo importante para o nosso plano de governo que é zerar as filas de exames, consultas e cirurgias até o dia 1º de julho. Foi um compromisso que assumi com a população de São Bernardo e que começamos a cumprir a partir do Caravana da Saúde. É mais um dia histórico para a nossa cidade. São 24 dias de muito trabalho e de soluções efetivas para uma das nossas grandes preocupações que é a saúde pública da cidade”, salientou o prefeito Marcelo Lima.

A primeira carreta, que ficará estacionada na Vila São Pedro, na rua ao lado da UPA e será responsável por realizar exames tomografia sem contraste. Serão 80 exames por dia, de segunda a segunda, das 7h às 19h. Os pacientes estão sendo contatados pelas equipes da Saúde para o agendamento. Atualmente, 5.041 pessoas aguardam na fila para a realização do procedimento.

O outro veículo ficará situado no estacionamento da UPA Alvarenga (Estrada dos Alvarengas, 5779 – Alvarenga) e irá realizar exames de ultrassonografia, no mesmo sistema de agendamento dos pacientes que estão na fila de espera. Atualmente, 3.570 pessoas aguardam para fazer o exame.

“A grande importância dessas carretas é que elas desafogam o sistema de saúde não só dando celeridade e resposta rápida à população, como determinou o nosso prefeito. Mas elas auxiliam também no tratamento daqueles pacientes que estão internados ou que chegam ao pronto-socorro necessitando de uma tomografia, uma ultrassonografia, porque são aparelhos primordiais para o pronto-atendimento”, acrescentou o Jean Gorinchteyn, Secretário de Saúde.

EFICIÊNCIA APROVADA – A doméstica Elineide Vieira Santos, 55, também ficou satisfeita com o atendimento. Em uma cadeira de rodas por conta de uma fratura recente no tornozelo, ela acessou a sala de exame pela plataforma que garantiu a acessibilidade durante todo o atendimento.

Moradora do Parque São Bernardo, há quatro meses ela esperava pela tomografia para investigar um problema no pulmão. “O atendimento foi muito bom e trazer a carreta para os bairros ajuda quem tem qualquer dificuldade de locomoção, como estou agora. Foi uma boa ideia e, até agora, está tudo ótimo”, afirmou.

REFORÇO – A Secretaria de Saúde irá reforçar a equipe de atendimento do Hospital da Mulher aos finais de semana para também acolher a demanda de pacientes agendados para a realização do exame de tomografia sem contraste. A unidade que já oferta o procedimento de segunda a sexta-feira, a partir de agora, com o mutirão, passará a realizar temporariamente o exame aos sábados e domingos. A projeção é a de que cerca de 100 pacientes sejam agendados para realizar o exame de tomografia neste fim de semana.

INVESTIMENTO NA SAÚDE – A previsão é a de que nas próximas semanas o programa amplie os mutirões para demais exames e atendimento médico com especialidades. Na última terça-feira (21/1) a Carreta da Mamografia, por meio do programa Mulheres de Peito, do Governo do Estado de SP, começou o atendimento no estacionamento do Ginásio Poliesportivo. A unidade móvel ficará por lá até 1º de fevereiro para realização dos exames.

No dia 1º de janeiro, o chefe do Executivo já havia celebrado a abertura do Hospital de Urgência, no sistema de atendimento portas abertas, o que permitiu dobrar o número de atendimentos da unidade na urgência e emergência.