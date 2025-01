Em São Bernardo, Prefeito Marcelo Lima abre as portas do Hospital de Urgência no primeiro dia de mandato

Reafirmando o compromisso de garantir saúde de qualidade para toda a população, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, abriu nesta quarta-feira (1/1) o Hospital de Urgência (HU) para o atendimento direto à população. A medida vai beneficiar mais de 810 mil pessoas com o acesso ao pronto-socorro 24 horas.

O ato oficial contou com a presença de funcionários do Hospital de Urgência, dos secretários municipais empossados, além de outras autoridades. A partir de agora, o HU (localizado na Rua Joaquim Nabuco, 380 – Centro) passa a receber pacientes 24 horas, sete dias por semana, por meio do pronto-atendimento.

Hospital de Urgência (HU)

“Após estudo para entender a viabilidade de implementar o sistema, entendemos que era possível, até porque esse equipamento de saúde foi concebido para isso. Esse é um compromisso que assumi durante a campanha e que hoje se torna uma realidade. O HU de portas abertas é uma unidade de urgência e emergência”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

Para o funcionamento pleno e de qualidade, o Hospital de Urgência ampliou o quadro de funcionários, bem como o de enfermeiros e médicos, garantindo agilidade ao processo. “Essa é uma missão que recebemos do prefeito Marcelo Lima, o de acolhimento e de eficiência no atendimento, ampliando o acesso da população a uma saúde humanizada. Ninguém vai ser deixado para trás”, acrescentou a Dra. Fernanda Ayres, secretária adjunta de Saúde.

OUTRAS AÇÕES NA SAÚDE – O Chefe do Executivo Municipal garantiu que outros equipamentos de saúde passarão por adequações para garantir que os espaços estejam funcionando com 100% da força de trabalho, garantindo um melhor atendimento à população. “Hoje estamos abrindo as portas do HU, mas iremos fazer adequações de atendimento em outros espaços que ainda cabem mais atividades e serviços, para ampliar o atendimento à população, com a estrutura já existente. Essa é uma meta do governo”.

HU FOI REFERÊNCIA NA PANDEMIA – O Hospital de Urgência (HU) foi inaugurado em maio de 2020, durante a pandemia, sendo adaptado para funcionar como hospital de campanha ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19, com a implantação de 90 leitos de UTI e 170 leitos de enfermaria. A partir de agosto de 2021, o Hospital de Urgência pôde incorporar as atividades do Hospital e Pronto Socorro Central.