Prefeito Orlando Morando sanciona lei que renomeia Hospital da Mulher de São Bernardo

Em cumprimento à Lei 7.347, de 5 de dezembro de 2024, o Prefeito Orlando Morando denominou, neste domingo (22/12), o Hospital da Mulher de São Bernardo – Emilia Battistin Marson. A denominação do importante equipamento de Saúde do município, que traz vida nova, foi escolhida em homenagem pela contribuição dada à sociedade, pelo legado de união da família, dedicação ao próximo e ao bairro onde morava.

A cerimônia de denominação foi acompanhada pelos filhos, netos e demais familiares da homenageada. O chefe do Executivo estava com a esposa e deputada estadual, Carla Morando, os filhos Orlandinho e Antonella, a mãe, Catarina, filha da homenageada e os irmãos Márcia e Deiner. Para o prefeito Orlando Morando, o ato destaca o legado deixado pela avó.

“Nada mais justo do que uma pessoa que simbolizada vida, união e alegria em nossas vidas, denominar o Hospital da Mulher de São Bernardo, que agora passa a se chamar Emilia Battistin Marson. Como prefeito, pouco me dediquei a nomear próprios públicos, me preocupei em entregar obras e equipamentos, especialmente os de Saúde, que são tão importantes para a população. Posso afirmar que, nesta área, deixei a cidade muito mais estruturada, foram cinco novos hospitais entregues”, declarou.

BIOGRAFIA

Emília Battistin Marson nasceu no dia 1º de janeiro de 1921 São Bernardo, onde residiu até seu falecimento. Neta dos imigrantes italianos Augustinho Battistini e Antônia Battistini, que em 1870 vieram colonizar o Brasil, era filha de sante Battistini e Maria Battistini, que foram dos primeiros colonizadores a se estabelecerem no município, onde erigiram a primeira capela no bairro Battistini, em 1877.

Em 1939, Emília casou-se com o Luís Marson, com quem teve os filhos Maria Marson Ventorini, Matilde Marson Bento, Artur Marson Neto, Alexandre Marson, Rubem Marson, Catarina Margarida Marson Morando, Carmen Marson Vinturini e Luiz Marson Filho. O marido Luís Marson faleceu precocemente com apenas 35 anos. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Dona Emília em todo o tempo buscou acolher e ajudar ao próximo.

Faleceu em 19 de junho de 2018, aos 97 anos de idade, deixando o legado indelével, uma história de vida, de superação e fé, e a beleza de uma grande família com oito filhos, mais cinco genros e três noras, que lhe deram a alegria de vinte e sete netos e trinta e sete bisnetos, totalizando cento e três pessoas, fruto de seu amor e dedicação.

HOSPITAL DA MULHER

O Hospital da Mulher ocupa área de 14.920 m² e fica na Avenida Imperador Pedro II, 216, bairro Nova Petrópolis. A estrutura foi inaugurada em julho de 2023 para substituir o antigo Hospital Municipal Universitário. A unidade conta com 170 leitos, sendo cinco de UTI adulto e 25 de UTI neonatal. No total, o prédio conta com 11 andares, que abrigam o pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia, centro cirúrgico, centro obstétrico, ambulatórios, unidade de terapia intensiva obstétrica, ginecológica e neonatal, Casa da Gestante, núcleo interno de regulação e estrutura para realização de exames laboratoriais (tomografia, mamografia, ecocardiograma, ultrassonografia, entre outros). O local conta ainda com refeitórios, vestiários, farmácia e anfiteatro com capacidade para 140 pessoas.