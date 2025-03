Casa de Passagem para mulheres vítimas de violência é aberta em São Bernardo

Em um importante passo para garantir os direitos de mulheres vítimas de violência, a Prefeitura de São Bernardo inaugura neste sábado, dia 8 de Março, a Casa de Passagem Enfermeira Vanessa de Cassia Fontes. Instalado ao lado do Hospital da Mulher, o equipamento vai oferecer abrigamento emergencial para mulheres (e eventualmente seus filhos) vítimas de violência. O serviço será acionado quando as Polícias Militar ou Municipal atenderem ocorrências após às 18h ou aos finais de semana.

“Nós já havíamos sido procurados pelo Ministério Público (MP) e demandados a melhorar o atendimento para mulheres vítimas de violência. Então essa é uma resposta do poder público não apenas à Promotoria, mas a todas as mulheres de São Bernardo”, sustentou o prefeito Marcelo Lima. “O Hospital da Mulher e todos os nossos serviços de saúde já cumprem protocolos que ajudam a identificar possíveis casos de violência. Ter um local para onde essa mulher possa ir em caso de emergência pode ser a diferença fundamental na vida da vítima”, emendou o chefe do Executivo.

O equipamento vai funcionar em uma ação integrada entre as Secretarias de Saúde e de Segurança da cidade. “É um grande passo na defesa da mulher, na garantia da sua dignidade”, destacou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn. O Hospital da Mulher vai ganhar também o Consultório Lilás, um espaço exclusivo para atendimento de vítimas de violência física e/ou sexual.

“Infelizmente, a violência doméstica atinge todas as mulheres, sem distinção de idade, classe social ou raça. Nós, enquanto poder público, temos que não apenas combater a violência com medidas de educação e de prevenção, porém também de apoio para quem está passando por esse momento”, completou o titular da Saúde.

“Em muitos casos, quando a nossa Patrulha Maria da Penha ou a PM atende uma ocorrência, se aquela mulher corre riscos ao voltar para casa, mas é à noite ou final de semana, ela precisa ficar na delegacia ou mesmo dentro de uma viatura”, pontuou o secretário de Segurança de São Bernardo, Major Arley Topalian. “A Casa de Passagem será um lugar seguro para ela ficar, seja sozinha ou com seus filhos, até que no dia útil seguinte ela possa ser encaminhada ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) para um abrigamento por mais tempo, se houver necessidade”, completou.

A Casa de Passagem ficará na Rua Dom Luís, 201, bairro Nova Petrópolis, com funcionamento todos os dias, 24 horas. O local não funciona com atendimento de demanda espontânea, apenas em casos em que há denúncia à polícia sobre a violência.

HOMENAGEM – A enfermeira Vanessa Cássia Fontes era moradora do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, e foi assassinada aos 35 anos, em setembro de 2023, pelo ex-marido. Bruno Matos foi julgado e condenado a 19 anos de prisão. Vanessa, que era pós-graduada em Enfermagem Obstétrica, chegou a trabalhar no Complexo de Saúde de São Bernardo. Profissional da saúde e mãe exemplar, ela deixou um filho que tinha 5 anos na ocasião de sua morte.

“Dar a este lugar o nome de Vanessa Cássia Fontes é mais do que uma homenagem, é um lembrete de que nós podemos e devemos agir antes que as mulheres vítimas de violência doméstica entrem para as estatísticas como vítimas de feminicídio”, frisou a diretora técnica do Hospital da Mulher, Adlin de Nazaré Savino Veduato.

Serviço:

Inauguração da Casa de Passagem Enfermeira Vanessa de Cassia Fontes

Dia 8 de março, às 14h

Rua Dom Luís, 201, Nova Petrópolis