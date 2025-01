São Bernardo reforça integração policial para ampliar segurança pública

Em encontro para planejamento de estratégias de segurança na cidade, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, recebeu nesta sexta-feira (24/1), no salão nobre do Paço, os comandos da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros, além de representantes das polícias rodoviária e penal, para definição do calendário oficial de operações em conjunto com as forças de segurança que atuam no município.

Uma vez por mês haverá reunião de trabalho na sede do Executivo para análise das ações, bem como planejamento detalhado das operações. “O objetivo deste encontro é amplificar a parceria das forças de segurança da cidade com ações e operações conjuntas permanentes. Nossa missão é entregar uma cidade melhor e mais segura para todos. Esse é um momento ímpar na história da cidade, um momento de diálogo irrestrito,” ressaltou o prefeito Marcelo Lima.

Parceria e novas estruturas para forças policiais

Outro ponto abordado no encontro foi a possibilidade de concessão do uso de prédios municipais para abrigar equipes e equipamentos das forças policiais. “Nos próximos dias vamos analisar cada demanda, pensando sempre no bem da população, bem como definir se é preciso ter novas sedes em locais mais descentralizados,” acrescentou o prefeito.

O secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, major Topalian, será responsável por coordenar a interlocução entre as polícias. “Agradeço ao prefeito por me dar a oportunidade de proteger os quase 900 mil habitantes de São Bernardo e desenvolver um trabalho em conjunto que já se mostrou efetivo com a primeira operação deflagrada na semana passada.”

O retorno da Polícia Civil às ações coordenadas pelo município também foi destaque na agenda. “Me sinto honrada em fazer parte deste novo momento entre as forças de segurança em São Bernardo,” afirmou Dra. Kelly Cristina Sacchetto, delegada seccional.

Primeiros resultados das operações conjuntas

O prefeito Marcelo Lima reforçou que apenas com o trabalho de integração das polícias é possível um combate efetivo contra a criminalidade. “Que possamos construir os protocolos necessários para proteger a população, porque só assim eles vão se sentir seguros.”

A primeira operação em conjunto das forças policiais em São Bernardo, denominada Segurança Direto ao Ponto, foi lançada no dia 16 de janeiro. Em apenas uma semana, foram monitorados, em três períodos, 90 pontos de ônibus, resultando em 304 rondas realizadas. Durante as ações, a presença ostensiva das forças policiais nas ruas garantiu a prisão de um indivíduo que tentava invadir um comércio para furtar um equipamento industrial. O criminoso foi detido no momento da ação, e o objeto furtado foi recuperado pela equipe.