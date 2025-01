Marcelo Lima anuncia calendário escolar, entrega de kits e prorrogação de concurso na Educação

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, anunciou, durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (20/1), o novo calendário escolar, a reunião de pais e responsáveis no dia 5 de fevereiro, véspera do início oficial das aulas, para entrega efetiva de milhares de kits de uniformes e materiais a alunos da rede municipal, e a prorrogação de concurso público para chamamento de profissionais da área.

O evento se deu na EMEB Celso Daniel, no Conjunto Três Marias, região do Cooperativa, ao lado do secretário de Educação de São Bernardo, Júlio César da Costa, e demais servidores da pasta. A Prefeitura investiu, entre a compra de uniformes e os kits escolares, um total de R$ 32,6 milhões, sendo R$ 29,16 milhões referentes a uniforme escolar e outros R$ 3,48 milhões atrelados aos kits de material escolar. Atualmente, 71 mil alunos estão matriculados na rede e a cidade conta com 220 unidades escolares, sendo 175 equipamentos próprios e 45 creches parceiras.

O chefe do Executivo municipal reforçou ainda a importância da prorrogação do concurso para a chamada imediata de profissionais da Educação, visando auxiliar na melhoria do setor. “Nós vamos iniciar o ano com todas as condições necessárias para proporcionar uma boa educação aos nossos alunos. E, para isso, prorrogamos o concurso público que estava paralisado. Serão 66 profissionais da Educação convocados imediatamente para iniciarem os trabalhos com o retorno das aulas”, sustentou.

Os 66 profissionais convocados serão divididos entre 16 coordenadores pedagógicos, 16 diretores escolares, 25 professores de Educação Física e 9 professores para a EJA (Educação de Jovens e Adultos), 4 de Português, 2 de Ciências, 2 de História e 1 de Matemática. O prefeito Marcelo Lima assinalou também que ao longo do ano letivo serão discutidas mais convocações de acordo com a necessidade do município.

Outra novidade anunciada são os kits pedagógicos que serão entregues aos profissionais da Educação. O material didático será um complemento pedagógico. “Nós vamos capacitar e dialogar com os profissionais da Educação. A nossa meta é entregar uma educação de qualidade e, para isso, vamos investir na formação dos nossos profissionais”, concluiu Marcelo Lima.

RETORNO DAS ATIVIDADES

Dentro do calendário, as equipes gestoras da Educação participam de seminário de preparação no dia 30 de janeiro. Já os professores voltam do período de recesso no dia 3 de fevereiro para planejamento pedagógico. A primeira reunião de pais e responsáveis ocorre no dia 5 de fevereiro, data em que os kits de materiais e uniformes escolares dos alunos serão entregues. As aulas para os alunos de creche, Educação Infantil e Fundamental (Ciclos I e II) serão retomadas no dia 6 de fevereiro.

Serão entregues 72.639 uniformes, mochilas e meias, além 66,5 mil squeezes. Os kits de uniformes são compostos por 1 jaqueta, 3 camisetas de manga curta, 2 camisetas de manga longa, 2 bermudas, 2 calças, 3 pares de meias e 1 mochila. A numeração de cada estudante foi passada previamente pelos pais às unidades escolares, responsáveis pela separação e entrega das peças às famílias.

KITS DE MATERIAIS

Os kits de creche têm 50 itens de materiais, entre borracha, giz de cera, conjunto de lápis de cor, massa de modelar, papel sulfite, pasta plástica, pincéis, esponja, rolo de pintura, tinta guache, tinta aquarela, tapete EVA e tesoura. Já os kits de materiais do Infantil possuem apontador, borracha, caderno de desenho, caneta hidrográfica, giz de cera, conjunto de lápis de cor, lápis grafite, massa de modelar, pastas de plástico, pincel, tesoura, tinta guache e cola branca. Os kits de Fundamental (Ciclos I e II), por sua vez, contam com apontador, borracha, caderno de desenho, caderno universitário, canetas esferográficas (azul, preta e vermelha), conjunto de lápis de cor, lápis grafite, pastas de plástico, régua (30 cm), régua, transferidor e cola branca.