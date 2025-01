Carreta da Mamografia estará em São Bernardo a partir de 21 de janeiro

A Carreta de Mamografia, uma iniciativa do Governo de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, chega a partir do dia 21 de janeiro ao município de São Bernardo do Campo, na Avenida Kennedy – 1.155 – Jardim do Mar. Solicitada pela deputada estadual Carla Morando, a medida integra o programa Mulheres de Peito.

“Sou fisioterapeuta e trabalhei durante anos no Caism e no Hospital Mário Covas de Santo André, cuidando da saúde da mulher de perto. Essa experiência me mostrou o quanto a prevenção faz a diferença. Por isso, luto para que todas as mulheres recebam atendimento adequado”, disse a parlamentar, que luta para ampliar o número de carretas do programa. “Precisamos atender mais mulheres. Assim, teremos mais chance de detecção precoce e tratamento eficaz”, afirmou Carla Morando, que solicitou ao governador Tarcísio de Freitas a aquisição de mais carretas para realização de exames de mamografia. O pedido é objeto de Indicação da parlamentar (n° 4467/2024) e tem o objetivo de levar o serviço gratuito em unidades móveis para mais municípios, aumentando o número de análises preventivas para detecção precoce do câncer de mama.

A unidade móvel conta com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia e um agente administrativo. Para agilizar o diagnóstico, cada veículo é equipado com conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, computadores e mobiliários. As imagens capturadas nos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (SEDI), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo localizada na capital paulista, que emite laudos à distância.

“É muito importante fazer a mamografia. Esta é uma das principais ferramentas de rastreamento para o câncer de mama, pois detecta alterações nos tecidos mamários, muitas vezes antes que os sintomas se manifestem ou os nódulos sejam palpáveis. Esses cuidados aliados aos investimentos no sistema de saúde auxiliam no trabalho de prevenção”, alertou a deputada. Durante seu mandato, Carla Morando destinou mais de R$ 10 milhões para o Hospital da Mulher, em São Bernardo, referência no tratamento e diagnóstico desses tipos de câncer.

O programa de prevenção e combate ao câncer de mama denominado Mulheres de Peito, criado e mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, se tornou permanente por meio de lei do marido de Carla, Orlando Morando, no exercício de mandato de deputado estadual, em 2015. Como prefeito de São Bernardo do Campo, ele ampliou a luta contra a doença em 2019, quando a Prefeitura adquiriu a Unidade Móvel da Mamografia Amiga do Peito.

Carreta em SBC

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o Programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce da doença com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento. O itinerário das carretas pode ser acessado por meio do site e aplicativo do Poupatempo, disponível para Android e iOS.

Carreta de Mamografia em São Bernardo do Campo

Data: 21 de janeiro a 1º de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Kennedy – 1.155 – Jardim do Mar – CEP: 09726-263 – São Bernardo do Campo–SP