Fluminense anuncia acordo com o Liverpool pelo goleiro Pitaluga

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (6) mais um acordo de contratação. Desta vez, o clube carioca confirmou um acordo com o Liverpool, da Inglaterra, pela volta do goleiro Marcelo Pitaluga.

Ainda sem maiores detalhes sobre a negociação, o Tricolor informou que o atleta de 22 anos é esperado nas Laranjeiras para realizar exames médicos antes de assinar seu novo contrato. Em suas redes sociais, os ingleses também confirmaram a saída do brasileiro numa negociação permanente.

Criado nas categorias de base do Fluminense, Marcelo Pitaluga foi vendido pelos cariocas ao Liverpool em 2020. No clube inglês, o jovem goleiro integrou as categorias de base e foi emprestado algumas vezes para adquirir experiência. O atleta não chegou a fazer sua estreia no time principal.

Pitaluga deve chegar ao Fluminense para ser o sucessor de Fábio, que já tem 44 anos e está se aproximando do final da carreira. Além disso, o técnico Mano Menezes precisava de mais um goleiro no elenco, uma vez que o reserva Felipe Alves cumpriu seu contrato, que não foi renovado, e acertou com o Noroeste-SP.

Contando com Marcelo Pitaluga, o Fluminense já confirmou cinco reforços nesta janela de transferências. Antes dele, foram confirmados o zagueiro Juan Pablo Freytes, o volante Hércules, e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. O clube ainda negocia as contratações do lateral Renê, livre no mercado, e do atacante Canobbio, do Athletico.