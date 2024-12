Fluminense anuncia a contratação do atacante Paulo Baya

Um dos times mais ativos nesta janela de transferências, o Fluminense anunciou nesta sexta-feira (27) a contratação do atacante Paulo Baya. O atleta chega por empréstimo do Primavera-SP até o fim de 2025 com opção de compra.

O ponta-esquerda esteve cedido ao Goiás durante a atual temporada e atingiu números expressivos atuando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Durante o ano, foram 19 gols e seis assistências em 52 partidas pelo Esmeraldino.

“Estou muito feliz e motivado com esse novo desfio. Sei do tamanho e da história que tem o Fluminense para o futebol nacional e internacional. Muito contente em vestir essa camisa representar esse grande clube. Espero ser muito feliz aqui”, disse o jogador, após assinar contrato.

Agora, Paulo Baya chega para ser mais uma opção ofensiva pelos lados do Fluminense de Mano Menezes. O treinador tricolor também conta com Keno, Kevin Serna e Isaac, que também atuam pelas pontas.

Também nesta sexta, o Tricolor das Laranjeiras anunciou um acerto com o Alianza Lima, do Peru, pela contratação do zagueiro argentino Juan Pablo Freytes. Na noite da última quinta-feira (26), o volante Hércules chegou ao Rio e assinou contrato com o clube carioca.