Fluminense anuncia acordo com Alianza Lima por zagueiro argentino

O Fluminense divulgou uma nota oficial nas redes sociais nesta sexta-feira (27) anunciando mais uma contratação. Trata-se do zagueiro Juan Pablo Freytes, do Alianza Lima, do Peru, que deve assinar vínculo válido por quatro anos.

No comunicado, o Tricolor das Laranjeiras afirmou que acertou a transferência do defensor argentino de 24 anos junto ao clube peruano, adquirindo 70% dos direitos econômicos do atleta. Os valores da negociação não foram divulgados pelas equipes.

No entanto, a confirmação de fato do novo reforço só acontecerá caso Freytes seja aprovado nos exames médicos, que estão agendados para o início de janeiro.

O zagueiro argentino poderá voltar a jogar com um velho companheiro: Kevin Serna. O atacante colombiano chegou ao Flu em julho deste ano e também foi comprado junto ao Alianza Lima. Ambos os atletas chamaram a atenção do Tricolor nas duas partidas entre os times na Libertadores deste ano, na fase de grupos.

Caso dê tudo certo, Juan Pablo Freytes será a segunda contratação do Fluminense nesta janela de transferências. Antes, o time do técnico Mano Menezes já havia confirmado a chegada do volante Hércules, ex-Fortaleza, que se tornou a compra mais cara da história do clube carioca.

Confira a nota oficial do Fluminense anunciando Freytes

O Fluminense e o Alianza Lima informam que acertaram a transferência do zagueiro argentino Juan Pablo Freytes. O Fluminense adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem 24 anos e é canhoto. Freytes chega ao clube no início de janeiro para exames médicos, assinatura de contrato de quatro anos e apresentação oficial.