Goleiro Felipe Alves deixa o Fluminense e assina com o Noroeste

O goleiro Felipe Alves deixou o Fluminense e foi anunciado nesta quinta-feira (26) como novo reforço do Noroeste. O tempo de contrato com o clube paulista não foi informado.

O Noroeste está se reforçando pois, apesar de não ter divisão nacional para atuar durante o ano, vai jogar a elite do Campeonato Paulista em 2025. O Norusca subiu da A2 no ano passado junto com o Velo Clube, e disputará a A1 depois de 14 anos.

No Fluminense, Felipe Alves ficou na sombra de Fábio, titular absoluto, e entrou em campo apenas três vezes pela equipe carioca. Com contrato se encerrando em 31 de dezembro, a rescisão foi antecipada para que ele pudesse ser anunciado em seu novo clube.

O Noroeste está no Grupo C do Paulistão ao lado de Novorizontino, São Paulo e Água Santa. A equipe deve fazer a sua ‘reestreia’ na elite do futebol paulista no dia 2 de janeiro, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. As datas e horários ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).