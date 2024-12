Fluminense anuncia a contratação de Hércules, ex-Fortaleza

Na noite desta sexta-feira (20), o Fluminense anunciou a contratação do volante Hércules, ex-Fortaleza. Os clubes, em publicação conjunta nas redes sociais, informaram que chegaram a um acordo pela negociação.

No post, as equipes expuseram alguns detalhes da operação, que gira em torno de R$ 29 milhões. O meio-campista de 24 anos chega em definitivo ao Tricolor das Laranjeiras, que adquiriu os direitos federativos do atleta, além de 70% dos direitos econômicos. O contrato terá validade de cinco anos.

Ainda, foi confirmado que a assinatura oficial do contrato entre Fluminense e Hércules ocorrerá em breve, no CT Carlos Castilho, após a realização de exames médicos.

Hércules é o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2025. Além dele, o clube anunciou, até o momento, apenas a permanência do técnico Mano Menezes.