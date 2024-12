Fluminense anuncia renovação com técnico Mano Menezes para 2025

O Fluminense tem seu técnico definido para 2025. Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (16), o presidente Mário Bittencourt anunciou oficialmente a permanência do treinador Mano Menezes para a temporada do ano que vem.

Mano atingir a meta de evitar o rebaixamento do Tricolor das Laranjeiras no Campeonato Brasileiro e classificar a equipe para a Copa Sul-Americana. Diante disso, os dirigentes cariocas optaram por valorizar o trabalho do comandante e firmaram um novo vínculo com validade até dezembro de 2025.

Os bons números de Mano Menezes na reta final da temporada impactaram para sua permanência no clube. Se considerado apenas o desempenho no Campeonato Brasileiro, foram 25 jogos, 11 vitórias, sete empates e sete derrotas, com 23 gols marcados e 18 sofridos

Foram 31 jogos ao todo, entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, somando 13 vitórias, oito empates e dez derrotas, totalizando um aproveitamento de 50,5%.