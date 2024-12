Fluminense não irá renovar com Felipe Melo

O Fluminense se prepara para a temporada de 2025 com uma mudança significativa em seu elenco. O presidente Mário Bittencourt anunciou que o defensor Felipe Melo, que teve papel fundamental na conquista da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, não terá seu contrato renovado.

Bittencourt expressou sua gratidão pelo trabalho do atleta desde sua chegada ao clube em 2022. Em declarações à imprensa, ele ressaltou a importância de reconhecer a contribuição dos jogadores que ajudaram a moldar o sucesso da equipe.

“Sobre Felipe Melo, já conversamos e ele não seguirá como atleta do Fluminense. Muitas vezes falta gratidão. Temos que valorizar quem passa e ajuda nos resultados. Sinto muita gratidão por tudo que Felipe fez, e acredito que a torcida também compartilha desse sentimento. Ele está fora do Brasil no momento, mas já agendamos um jantar para quando retornar”, afirmou Bittencourt.

Embora tenha manifestado o desejo de continuar no clube para participar do Mundial de Clubes, Felipe Melo enfrentou dificuldades em sua performance durante a temporada de 2024. O presidente do Fluminense indicou que existe a possibilidade de o jogador assumir outra função dentro da instituição após sua aposentadoria dos gramados, embora ainda não haja definição sobre os planos futuros do defensor.

“É possível que ele permaneça aqui em um novo papel, talvez um estágio fora do departamento de futebol. Não sei o que ele decidiu sobre continuar jogando, mas temos uma conversa agendada para discutir isso. Porém, posso afirmar que no campo ele não estará conosco em 2025”, completou Mário Bittencourt.

Com essa decisão, o Fluminense inicia um novo ciclo e busca reforços para fortalecer seu elenco na próxima temporada, enquanto Felipe Melo se despede do clube onde deixou sua marca.