Corinthians x Portuguesa pelo Paulistão 2025 será em Brasília

A partida entre Corinthians e Portuguesa, válida pela décima rodada do Campeonato Paulista de 2025, será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O mando de jogo era da Lusa, que o vendeu para o Timão.

Em nota publicada nas redes sociais, Alex Bourgeois, CEO da SAF da Portuguesa, informou que o acordo foi selado antes da venda do clube, mas que não vai se opor à decisão por respeito.

“A Portuguesa SAF informa que o mando de campo da partida contra o Corinthians, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2025, foi negociado pela Associação Portuguesa de Desportos antes da assinatura do contrato de constituição da SAF. Apesar de não ter participado desse processo, a Portuguesa SAF reitera que honrará os termos estabelecidos neste acordo e confirma que a partida será disputada em Brasília (DF). A Portuguesa SAF segue trabalhando com profissionalismo, transparência e responsabilidade para fortalecer o time e proporcionar os melhores resultados aos seus torcedores e parceiros”, diz a nota.

O Corinthians está grupo A do Paulistão, acompanhado de Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP. Já a Portuguesa está no B, junto com Santos, Red Bull Bragantino e Guarani. Na fase de grupos, times da mesma chave não se enfrentam.

Agora em período de “férias”, o Corinthians já se movimenta no mercado em busca de reforços para 2025. Na próxima temporada, o clube terá quatro competições a serem disputadas e quer manter o alto nível, como foi na reta final do Brasileirão deste ano.