Gabi Portilho, do Corinthians, aparece no time ideal do The Best, da Fifa

A atacante do Corinthians e da Seleção Brasileira, Gabi Portilho, foi escolhida pela Fifa para figurar no time ideal do ano. A atleta de 29 anos foi a única brasileira a integrar a ‘seleção’ da entidade.

Portilho foi uma das destaques do Brasil na histórica campanha do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris, em 2024. A jogadora das Brabas fez parte da equipe que chegou à final da categoria e faturou a medalha de prata.

No entanto, em entrevista durante a premiação do Troféu Mesa Redonda, Gabi Portilho afirmou que vai deixar o Timão ao final deste ano: “Infelizmente não (sobre ficar no Corinthians). Ciclos se encerram e outros se abrem. O Corinthians me proporcionou muitas coisas boas e me fez chegar onde estou: na Seleção, podendo jogar uma olimpíada. Sou muito grata por tudo. Pela Fiel, pelos torcedores, sem eles não somos nada. Muito obrigada ao Corinthians e todos que fizeram parte do meu crescimento. É um até logo, não é um adeus.”

Confira o time ideal da Fifa na íntegra:

GOLEIRA: Alyssa Naeher

ZAGUEIRAS: Irene Paredes e Naomi Girma

LATERAIS: Lucy Bronze e Ona Battle

MEIAS: Horan, Gabi Portilho, Aitana Bonmatí e Guijarro

ATACANTES: Salma Paralluelo e Graham Hansen