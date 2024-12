Santos negocia o empréstimo de Galoppo, do São Paulo

O Santos deu início a negociações visando a contratação do meia argentino Giuliano Galoppo, que está previsto para deixar o São Paulo em 2025. A proposta do clube da Baixada Santista envolve um empréstimo de uma temporada, com uma opção de compra ao final do período.

Atualmente, Galoppo enfrenta dificuldades em ter tempo de jogo sob o comando do técnico Zubeldía e expressou seu desejo de encontrar um novo clube onde possa atuar com mais regularidade na próxima temporada. O Racing também manifestou interesse pelo jogador, embora ainda não tenha iniciado negociações.

Recentemente, o Santos tentou viabilizar uma troca envolvendo os atacantes Lucas Barbosa e Luciano com o São Paulo, mas a proposta foi rejeitada pela diretoria do Tricolor. Além das tentativas de negociação com o São Paulo, o Santos também mantém diálogos com o Palmeiras sobre os jogadores Rony e Zé Rafael.

Giuliano Galoppo se destacou como artilheiro do Campeonato Paulista em 2023 e acumula um gol e duas assistências em 28 partidas nesta temporada. O meia argentino foi adquirido pelo São Paulo em 2022 por um valor aproximado de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22 milhões), transferido do Banfield, sua equipe anterior na Argentina.