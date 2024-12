São Paulo recusa proposta do Santos por Luciano e encerra negociações

O São Paulo decidiu não prosseguir com as negociações para a transferência do atacante Luciano para o Santos, conforme informou o presidente Julio Casares. A proposta do clube da Vila Belmiro incluía o atacante Lucas Barbosa, que estava em um empréstimo ao Juventude, além de uma quantia em dinheiro.

Na última sexta-feira (13), representantes das diretorias do Tricolor e do Peixe se reuniram para discutir a possível transferência. Apesar de um progresso inicial nas conversas, Casares manifestou sua oposição à venda do jogador a um rival direto.

A posição contrária do presidente foi reforçada pela necessidade do São Paulo em manter seu elenco forte, especialmente diante da dificuldade em encontrar um meio-campista que desempenhe o papel de armador na próxima temporada. O foco da diretoria tricolor é a montagem de uma equipe competitiva para 2025.

Luciano, que foi o artilheiro do São Paulo nesta temporada com 18 gols, expressou sua insatisfação após a derrota por 2 a 1 contra o Juventude, afirmando não ter certeza sobre sua permanência no clube para o próximo ano. No entanto, o atacante possui contrato vigente até dezembro de 2026.

O Santos, que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, vê potencial em Luciano para se tornar um jogador-chave na sua formação para 2025 e já tinha iniciado tratativas para trazê-lo ao seu elenco. Após as discussões avançarem, a decisão final de Casares foi comunicar ao Santos que Luciano permanecerá no São Paulo.

Desde sua chegada ao clube em 2020, o atacante conquistou títulos significativos como o Campeonato Paulista (2021), a Copa do Brasil (2023) e a Supercopa do Brasil (2024). Nesta temporada, ele atuou em 60 jogos, marcando 18 gols e fornecendo duas assistências.