Santos inicia negociações para contratar Zé Rafael e Rony do Palmeiras

O Santos Futebol Clube iniciou tratativas com o Palmeiras visando a contratação do volante Zé Rafael, um jogador que, embora tenha perdido espaço na última temporada, é considerado uma peça-chave no elenco alviverde. O Alvinegro Praiano busca fortalecer seu time para o retorno à Série A e vê o atleta como uma adição valiosa ao seu plantel.

Atualmente, Zé Rafael possui um contrato com o Palmeiras que se estende até dezembro de 2026. Com uma trajetória marcada por conquistas, ele foi parte essencial da equipe que se destacou sob o comando de Abel Ferreira. Contudo, a ascensão de Aníbal Moreno e Richard Ríos limitou suas oportunidades nos últimos meses da temporada 2024, quando disputou 37 partidas.

Apesar de sua importância histórica no clube, a diretoria palmeirense não descarta a possibilidade de negociar o volante, considerando o interesse demonstrado pelo Santos. Os detalhes sobre as condições e valores propostos pelo clube da Baixada Santista permanecem confidenciais.

No contexto do Santos, a necessidade de reforçar o meio-campo é evidente. O meia Giuliano, uma das principais referências do time em 2024, manifestou o desejo de rescindir seu contrato. O clube está empenhado em convencê-lo a permanecer na equipe na próxima temporada.

Além de Zé Rafael, outro nome que aparece nas negociações do Santos é o atacante Rony. Assim como Zé, Rony também viu sua participação diminuir nesta temporada. Contudo, as questões salariais tornam sua contratação complexa para o Peixe, que precisa gerir seus gastos com cautela após seu retorno à elite do futebol brasileiro.

Com um vínculo até 2026 com o Palmeiras, qualquer proposta oficial por Rony exigiria uma compensação financeira significativa. O Santos continua a explorar alternativas para fortalecer seu elenco enquanto avalia as possibilidades de contratações estratégicas para a temporada 2025.