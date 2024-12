Grêmio e São Paulo FC fecham Brasileirão com o maior número de gringos na série A; Santos liderou na série B

De acordo com um levantamento da Oddspedia, empresa de inteligência esportiva, dos jogadores do Grêmio e do São Paulo FC que fecham a temporada 2024 do Campeonato Brasileiro, 11 são estrangeiros, sendo que a maioria deles são da América do Sul, de países como Argentina, Paraguai, Equador, Venezuela, Chile e Uruguai.

Quando se trata de jogadores europeus, o Grêmio – com os centroavantes espanhol Diego Costa e o dinamarquês Martin Braithwaite – empata com o Corinthians que trouxe Memphis Depay, da Holanda, e Héctor Hernández, da Espanha e o Vasco, com os meias Dimitri Payet, da França e Maxime Dominguez, da Suíça.

Já o SPFC, tem um jogador da Irlanda do Norte, o lateral esquerdo Jamal Lewis. Ou seja, os jogadores sul-americanos ainda dominam os times nessa final do Brasileirão 2024. Na série B, o Santos fechou o Campeonato com 9 jogadores estrangeiros, seguido pelo Amazonas FC, Ceará e Sport Club do Recife, com 5 cada.

120 jogadores entraram na segunda janela de transferência

Dentre os 135 jogadores estrangeiros que estão terminando o Brasileirão na série A, mais da metade (72) entraram na segunda janela de transferências, que terminou em 20 de setembro. As novas contratações que foram destaque na temporada foram Depay, no Corinthians, e o uruguaio Luciano Rodrígues, do Bahia.

Mesmo após o fechamento das transferências, ainda houveram modificações no caminho. O francês Mohammed El Arouch, por exemplo, que no meio do ano foi anunciado como parte do projeto do Botafogo para 2024, deixou o time um mês depois, sem estrear, e não foi incluído no levantamento da Oddspedia, que considerou como estrangeiros todos os jogadores registrados desta maneira no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Série B teve a maior quantidade de mudanças na segunda janela de transferências, com apenas 5 veteranos dentre os 52 estrangeiros que fecharam o Brasileirão no elenco. Os outros 47 foram novas adições feitas no meio do ano.

A Série C não teve novas adições na metade do ano e terminou o campeonato com apenas um jogador estrangeiro, o ponta direita do Athletic Club Paul Villero, que é colombiano e antes estava emprestado ao clube mineiro pelo Ponte Preta (SP). A categoria chegou a ter seis jogadores não brasileiros na primeira metade do ano.

Em termos de localização dos clubes, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que fecharam a temporada do Campeonato Brasileiro com mais jogadores de futebol estrangeiros, com 31 cada um. A região sudeste é também a que mais tem integrantes de outros países na equipe, no total 77 na Série A. O Rio Grande do Sul, no sul do país, também não fica para trás, tendo 20 jogadores estrangeiros. A região é a segunda no ranking, com 32 jogadores gringos na Série A.

Na série B, o Sudeste continua liderando com 17 jogadores gringos, sendo 15 do estado de São Paulo e os outros dois de Minas Gerais. O Nordeste é o segundo no ranking das regiões com mais jogadores estrangeiros, tendo 12 no total. Entre os estados da região, Ceará e Pernambuco tem 5 jogadores gringos.

América Latina segue na liderança dos reforços

Apesar da Europa ter aumentado seu quociente no futebol brasileiro, a América Latina segue na liderança do reforço nacional. A Argentina foi o país com o maior número de jogadores estrangeiros no campeonato, com 44, sendo 5 jogadores com cidadania também italiana. O país é seguido pelo Uruguai, que enviou 24 jogadores, e Colômbia, com 15 representantes, sendo o ponta direita do Fluminense, Kevin Santino, também peruano.

A Angola foi o país africano com mais adições, 2 jogadores, sendo um com dupla cidadania portuguesa, o ponta esquerda Ivan Cavaleiro, do Bragantino (SP).

Na Europa, a Espanha enviou dois reforços para a Série A e todos os outros países: Bulgária, Dinamarca, França, Holanda, Irlanda do Norte, Portugal e Suíça enviaram um jogador cada. Os dois representantes europeus da Série B foram de Portugal.