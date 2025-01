Fluminense vence com falha inusitada do goleiro Kevyn na Copinha

O último confronto do Fluminense na primeira rodada da Copinha foi marcado por um incidente inusitado envolvendo o goleiro Kevyn. O arqueiro, em uma tentativa de interceptar um cruzamento, acabou cometendo uma falha que resultou em um gol contra, impactando o andamento da partida.

GOOLL DA INTER DE LIMEIRA ! ⚫️⚪️



⚽️ Kevyn Vinícius (GC)

🅰️ –



Fluminense 1×1 Inter de Limeira #Copinha2025 pic.twitter.com/TM8CqtY01k — GOL_FC (@GOL_FC_) January 3, 2025

Após essa partida, o Fluminense alcançou a segunda posição no grupo 10, somando três pontos. Por outro lado, a Inter de Limeira ficou sem pontuar, ocupando a terceira colocação na tabela.

Os times se preparam para novos desafios, com jogos programados para a próxima segunda-feira (6). O Fluminense enfrentará o Coimbra às 18h30 (horário de Brasília), enquanto a Inter de Limeira jogará contra o Linense às 16h15. Ambos os encontros ocorrerão no estádio Gilberto Siqueira Lopes, localizado em Lins, e são válidos pela segunda rodada da competição.

Desdobramentos da Partida

No início do jogo, o Fluminense se destacou ao abrir o placar rapidamente, logo aos cinco minutos. O atacante Kelwin aproveitou um erro defensivo da Inter de Limeira e foi derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, João Lourenço mostrou precisão ao deslocar o goleiro Matheus Vieira, colocando sua equipe à frente no marcador.

Com o jogo aparentemente sob controle, uma infelicidade aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. Wendell, jogador da Inter de Limeira, fez uma jogada pela direita e realizou um cruzamento para a área. No entanto, o goleiro Kevyn não conseguiu evitar o gol e caiu com a bola dentro do seu próprio gol, gerando perplexidade entre os torcedores.