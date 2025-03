Clubes apoiam Palmeiras após caso de racismo na Libertadores Sub-20

Na última quinta-feira (6), o Palmeiras enfrentou um desafio muito além do campo durante sua vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, em partida válida pela Libertadores Sub-20. O clube alviverde foi alvo de ofensas racistas por parte da torcida adversária, um episódio que trouxe à tona a necessidade urgente de combater o racismo no esporte.

Diante dessa situação alarmante, vários clubes brasileiros, incluindo Internacional, Grêmio, Botafogo, Santos, São Paulo e Corinthians, manifestaram publicamente seu apoio aos jogadores do Palmeiras através de suas redes sociais. Este gesto solidário evidencia a união do futebol brasileiro na luta contra qualquer forma de discriminação.

