Luighi, do Palmeiras, chora ao desabafar sobre atos racistas

Após a expressiva vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Cerro Porteño na Libertadores Sub-20, o atacante Luighi fez um contundente desabafo sobre os atos de racismo que ele e seus colegas enfrentaram durante a partida. O jovem jogador, visivelmente emocionado, apelou à Conmebol para que tome medidas eficazes contra essa problemática.

Durante sua saída de campo, Luighi foi abordado por um repórter da entidade, mas desviou a conversa para a gravidade dos incidentes racistas ocorridos no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai. “Você não vai perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? Até quando a gente vai passar por isso? O que aconteceu foi um crime. A Conmebol, a CBF ou quem quer que seja, o que irão fazer sobre isso?”, indagou ele, demonstrando indignação.

O jogador relatou ter recebido insultos racistas enquanto deixava o campo e informou ao árbitro que foi chamado de “macaco”, resultando na interrupção temporária do jogo. Abalado emocionalmente, Luighi não conteve as lágrimas no banco de reservas e reiterou seu clamor por justiça após o término da partida.

No decorrer da partida, aos 34 minutos, um torcedor com uma criança no colo realizou gestos imitando um macaco em direção ao jogador Figueiredo, intensificando a atmosfera de discriminação.

Em resposta aos incidentes, a Sociedade Esportiva Palmeiras se manifestou de forma contundente: “É inadmissível que mais uma vez um clube brasileiro tenha que lamentar atos criminosos de racismo durante competições da CONMEBOL. A equipe oferece total solidariedade aos seus atletas envolvidos na Libertadores Sub-20 e assegura que tomará todas as providências necessárias para que os responsáveis por esse episódio vergonhoso sejam punidos adequadamente.

Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes! As lágrimas de Luighi são nossas! A Família Palmeiras se orgulha de você!”, publicou o clube em suas redes sociais.