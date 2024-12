Fluminense anuncia a contratação de atacante uruguaio de 19 anos

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (30) a sua quarta contratação nesta janela de transferências. Trata-se do atacante Joaquín Lavega, que vem do River Plate-URU, em uma negociação definitiva.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Tricolor das Laranjeiras anunciou um acordo com o clube uruguaio pelo ponta de apenas 19 anos, mas não divulgou os valores da negociação. O atleta canhoto já realizou exames médicos e assinou contrato com validade de cinco anos.

Atuando pelo River Plate-URU em 2024, Joaquín Lavega soma 37 jogos, com 12 gols marcados e cinco assistências. Nesse período, o ponta uruguaio também completou um total de 70 dribles, de acordo com dados do Sofascore.

Joaquín Lavega chega para ser o quarto reforço do Fluminense para a temporada de 2025. Anteriormente, o time do técnico Mano Menezes confirmou as chegadas do zagueiro Juan Pablo Freytes, do volante Hércules e do atacante Paulo Baya.