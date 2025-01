Fluminense intensifica negociação para contratar Agustín Canobbio

Nos últimos dias, o Fluminense tem intensificado as conversas para a contratação do atacante Agustín Canobbio, atualmente vinculado ao Athletico Paranaense. A equipe carioca demonstrou otimismo em relação à concretização deste acordo, conforme reportado pelo canal Soda Nense.

Reapresentação com reforços em vista

O Tricolor de Laranjeiras está se mobilizando para que o jogador esteja disponível na reapresentação do elenco principal, agendada para a próxima quarta-feira. É importante notar que Canobbio não participou do jogo-treino realizado no último domingo (5), o que reforça a expectativa da torcida.

Recentemente, houve rumores acerca de uma possível transferência do atleta para o Milan. Contudo, essas negociações não avançaram e o uruguaio seguirá sua carreira no Brasil. Neste momento, os clubes brasileiros estão ajustando os detalhes finais do acordo.

Desempenho e histórico de Canobbio

Agustín Canobbio, de 26 anos, foi incorporado ao Athletico em 2022 e desde então acumulou um expressivo total de 18 gols e 16 assistências. Apesar de sua relevância no plantel, a queda do Furacão para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro abre espaço para sua negociação.

Até agora, o Fluminense já anunciou quatro novos reforços: o volante Hércules, o zagueiro Juan Freytes e os atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. Além disso, a contratação do goleiro Marcelo Pitaluga, oriundo do Liverpool, está em fase final de negociação, enquanto a chegada de Renê também está bem encaminhada.