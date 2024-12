Fluminense negocia com atacante Canobbio, do Athletico

O Fluminense está em busca de um novo reforço para seu elenco, após a recente contratação do zagueiro Juan Freytes, do meio-campista Hércules e do atacante Paulo Baya. O alvo da vez é o atacante uruguaio Canobbio, atualmente vinculado ao Athletico-PR.

A saída do Athletico-PR da elite do futebol brasileiro, com seu rebaixamento, colocou o jogador de 26 anos no mercado. O Fluminense se movimenta para garantir a contratação do atleta para o ano de 2025, após consultar as condições para sua aquisição.

Para efetivar a transferência em caráter definitivo, o clube carioca precisaria desembolsar aproximadamente 6 milhões de euros. Como alternativa, o Fluminense considera oferecer jogadores em troca, sendo Terans um dos nomes citados nas conversas.

Inicialmente, o Athletico-PR estipulou um valor de 8,5 milhões de euros pela venda de Canobbio. Contudo, diante do processo de reformulação necessário após a descida à Série B, o clube paranaense pode estar disposto a aceitar propostas que envolvam trocas.

O contrato de Canobbio com o Athletico-PR se estende até o final de 2026. O interesse do Fluminense pelo jogador foi destacado pelo jornalista Venê Casagrande e conta com a aprovação do técnico Mano Menezes, que vê potencial na adição deste atleta ao elenco.

Desde sua chegada ao clube paranaense em 2022, oriundo do Peñarol, Canobbio apresentou um desempenho irregular, mas rapidamente se estabeleceu como uma das principais referências da equipe.