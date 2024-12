Athletico anuncia a contratação de lateral-direito colombiano

O Athletico Paranaense segue ativo no mercado e anunciou nesta sexta-feira (26) a sua segunda contratação da janela. Trata-se do lateral-direto Hayen Palacios, que estava no Fortaleza CEIF, da Colômbia.

O novo reforço do Furacão assinou contrato válido por duas temporadas, até dezembro de 2026. O vínculo de Palacios com o clube colombiano ia apenas até o final deste mês, o que possibilitou o defensor a chegar ‘de graça’ ao Rubro-Negro.

“Foi uma temporada excelente (no Fortaleza CEIF). No individual e no coletivo. Eu me senti muito bem e fiz muitas partidas e muitos gols para a minha posição. Aproveitei muito minhas virtudes no ataque e foi uma temporada excelente. Por isso estou aqui”, afirma.

“É um clube muito organizado, com estações top, de alto nível. Encontra-se de tudo aqui. Eu já sabia que é uma equipe muito grande, com participação sempre importante nos torneios. A expectativa é muito alta, de aprender, de contribuir. O torcedor pode esperar a atitude de sempre querer mais. Ganhar, ganhar. Tentar sempre fazer bons jogos, ir em frente, lutar pelos títulos”, ressalta.

Hayen Palacios é o segundo reforço confirmado do Athletico nesta janela de transferências. Antes dele, o clube também confirmou a chegada do atacante Luiz Fernando, do Atlético-GO, e está próximo de anunciar a compra do zagueiro Léo Pelé, do Vasco.