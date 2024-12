Athletico anuncia Luiz Fernando, primeiro reforço após rebaixamento

O Athletico Paranaense anunciou seu primeiro reforço após ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Luiz Fernando, que estava no Atlético-GO e agora reforça o Rubro-Negro, que será comandado por Maurício Barbieri.

O atleta de 28 anos tinha contrato com o Dragão até o final de dezembro e assinou em definitivo com o Furacão. O novo vínculo do jogador terá validade de dois anos, se encerrando no final de 2026.

“Eu já tinha um sonho de jogar aqui no Athletico. Hoje tive a oportunidade de conhecer o CAT Caju, uma coisa de outro mundo. Nunca passei por um clube com essa estrutura. Por isso estou seguro da minha decisão. Quando cheguei ao aeroporto, já deu uma arrepiada, pois estava realizando um sonho. Neste ano vim jogar aqui e peguei um clima muito difícil, com a Arena lotada. Quando vi aquilo só aumentou minha vontade de jogar aqui. Por isso estou muito feliz por fazer parte deste projeto” disse Luiz Fernando.

“Chego ao Athletico bastante preparado. Este ano foi um dos meus melhores como profissional, em número de jogos, gols… Aprendi e amadureci bastante. Chego pronto, experiente e querendo mostrar muito serviço”, completou.

Pelo Atlético-GO, Luiz Fernando foi um dos grandes destaques do ano no clube, tendo marcado 21 gols em 53 jogos em 2024, oito deles anotados no Brasileirão. O Athletico Paranaense ainda pretende anunciar a contratação do zagueiro Léo Pelé, pois já tem acerto verbal com o Vasco pela compra do defensor.