Vasco acerta venda de Léo Pelé ao Athletico Paranaense

Nesta quinta-feira (26), o Vasco da Gama e o Athletico Paranaense alcançaram um acordo verbal para a transferência do zagueiro Léo Pelé, que será vendido por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões). As partes devem formalizar o contrato em breve para concluir a negociação.

As tratativas envolvendo o jogador estavam em andamento nas últimas semanas. O Vasco, no entanto, manteve uma postura firme, rejeitando as condições iniciais apresentadas pelo clube paranaense. A diretoria cruzmaltina havia informado ao Athletico que somente aceitaria a venda de Léo mediante pagamento integral em dinheiro. O Furacão tentava incluir atletas para abater os valores, mas sem sucesso.

Léo, que possui contrato com o Vasco até dezembro de 2025, tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho deste ano. Por essa razão, a diretoria do Vasco considera a venda neste momento como uma estratégia vantajosa para ambas as partes.

O zagueiro foi adquirido pelo clube carioca no início de 2023 por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época), e a intenção da diretoria é recuperar parte desse investimento. Até o presente momento, Léo já atuou em 95 partidas com a camisa vascaína.