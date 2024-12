Vasco encaminha a contratação do goleiro Daniel Fuzato

O Clube de Regatas Vasco da Gama está próximo de concretizar a contratação do goleiro Daniel Fuzato, atualmente no Eibar. O atleta de 27 anos, que iniciou sua carreira no Palmeiras e teve uma passagem pelo Roma, deve assinar um contrato definitivo com a equipe de São Januário nos próximos dias.

A negociação entre Vasco, Eibar e os representantes do goleiro está avançada, faltando apenas a formalização do contrato. Este acordo permitirá ao Vasco adquirir 75% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Eibar manterá os 25% restantes, sendo uma transferência sem custos imediatos para o clube carioca.

Fuzato deve inicialmente ocupar a posição de reserva, ficando sob a sombra de Léo Jardim, que tem sido o titular em todas as partidas do Vasco na atual temporada e é considerado um dos principais destaques da equipe nos últimos dois anos.