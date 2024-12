Vasco da Gama contrata Fábio Carille como novo técnico

Na noite de quinta-feira (19), o Vasco da Gama anunciou a contratação do técnico Fábio Carille, marcando uma nova fase para o clube carioca. Com um contrato de um ano, Carille chega para ocupar a vaga deixada por Rafael Paiva, que foi demitido em um momento crítico do Brasileirão. Felipe escolheu a equipe interinamente nas rodadas finais, mas a diretoria buscou um nome mais consolidado para liderar o horário na temporada 2025.

A negociação entre Vasco e Carille foi rápida, com os contatos iniciados e finalizados no mesmo dia. O treinador, que estava livre no mercado após deixar o Santos — onde conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro — não hesitou em aceitar a proposta. Antes de fechar com Carille, o clube carioca enfrentou dificuldades para encontrar um novo comandante, tendo conversado com nomes como Renato Gaúcho, Luís Castro, António Oliveira e Pedro Caixinha, mas sem sucesso.

Fábio Carille traz consigo uma bagagem significativa no futebol brasileiro e internacional. Ele já foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017 e teve passagens notáveis ​​por clubes como Santos e Athletico . Além disso, acumulou experiências no exterior, treinando equipes na Arábia e Saudita no Japão.

A chegada de Carille ao Vasco representa uma expectativa renovada para a torcida, que busca resultados positivos na próxima temporada. A apresentação oficial do novo treinador será divulgada em breve, mas já é possível perceber que o clube está se movimentando para se reerguer no cenário nacional. A expectativa é alta, a escolha de Fábio Carille pode ser o impulso necessário para que o Vasco retome seu lugar de destaque no futebol brasileiro.