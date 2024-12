Athletico anuncia o técnico Maurício Barbieri para 2025

O Athletico Paranaense enfim anunciou o seu novo técnico para a temporada de 2025. Trata-se de Maurício Barbieri, que estava livre no mercado após deixar o Juárez, do México, em setembro deste ano.

Em nota oficial divulgada pelo clube, o novo comandante do Furacão iniciará os trabalhos visando o ano que vem no dia 26 de dezembro. Além disso, o auxiliar Maldonado também chegará ao clube para incorporar a comissão técnica ao lado de Barbieri.

Com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico passará por grande reformulação no elenco, e o novo treinador fará parte desse planejamento. Na temporada de 2025, o time rubro-negro disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e, claro, a segunda divisão nacional.

Maurício Barbieri teve seu maior momento de destaque na carreira no Red Bull Bragantino, onde ficou por cerca de quatro anos. Também acumula passagens por Flamengo, Vasco, Goiás, América-MG e CSA, além de ter comandado o Juárez, do México, no seu último trabalho.