Liverpool vence o Tottenham em jogo de nove gols pelo Inglês

O Liverpool venceu o Tottenham na tarde deste domingo (22), em Londres, pela 17a rodada da Premier League. Os Reds saíram vitoriosos com gols de Luis Díaz (2), Mac Allister, Szoboszlai e Salah (2), enquanto Maddison, Kulusevski e Solanke descontaram para os Spurs.

Com o resultado, o Liverpool de Arne Slot- que ainda tem um jogo atrasado diante do Everton – se isolou na liderança do Campeonato Inglês com 39 pontos, quatro a mais que o Arsenal, segundo colocado. Já o Tottenham de Ange Postecoglou permaneceu em 11o com 23.

Como foi o jogo?

Em um confronto eletrizante na capital inglesa, Liverpool e Tottenham protagonizaram uma partida cheia de emoções e gols. O primeiro tempo, marcado por um ritmo intenso, teve quatro bolas na rede, sendo três a favor do time visitante.

Logo aos 23 minutos, o Liverpool abriu o placar após um lance de categoria. Alexander-Arnold, com sua precisão característica, encontrou Luis Díaz na área, que cabeceou sem chances para o goleiro, colocando os Reds na frente. A equipe de Arne Slot manteve a pressão, e, aos 34 minutos, Mac Allister aproveitou a sobra de Gakpo para ampliar de cabeça: 2 a 0.

Antes do intervalo, o Tottenham conseguiu reagir. James Maddison, com oportunismo, diminuiu a desvantagem, trazendo esperança para os torcedores londrinos. No entanto, nos acréscimos, Salah apareceu como garçom, servindo Szoboszlai, que finalizou com categoria para marcar o terceiro do Liverpool e restabelecer a vantagem de dois gols.

Na segunda etapa, Salah assumiu de vez o protagonismo. Aos 9 minutos, o camisa 11 aproveitou um rebote na área e não perdoou, anotando o quarto gol dos visitantes. Pouco depois, Szoboszlai devolveu o favor com uma assistência precisa, permitindo que Salah marcasse mais uma vez, ampliando o placar para 5 a 1.

O Tottenham ainda esboçou uma reação no fim do jogo. Kulusevski, com um lindo voleio, e Solanke, em boa finalização, diminuíram a diferença. No entanto, Luis Díaz, após nova assistência de Salah, sacramentou a vitória do Liverpool com um belo gol, fechando o placar em expressivos 6 a 3.