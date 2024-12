FA define confrontos da semifinal da Copa da Liga Inglesa

A Football Association (FA), entidade que controla o futebol na Inglaterra, definiu os confrontos da semifinal da Copa da Liga Inglesa na noite desta quinta-feira (19). A definição ocorreu por meio de sorteio transmitido ao vivo.

Desta forma, os duelos das semis serão: Tottenham x Liverpool e Arsenal x Newcastle. Diferentemente das fases anteriores, os jogos terão ida e volta, com datas e horários a serem definidos. No entanto, a ida deve acontecer na semana do dia 6 de janeiro e a volta seria na semana que começa no dia 3 de fevereiro.

Como feito tradicionalmente, os dois finalistas disputarão o troféu da Copa da Liga Inglesa em partida única no estádio Wembley, em Londres. Lembrando que o campeão tem vaga garantida na Europa League da temporada seguinte.

Enquanto o Tottenham eliminou o Manchester United para chegar à semifinal, o Liverpool e o Arsenal despacharam, respectivamente, Southampton e Crystal Palace. Por fim, o Newcastle derrotou o Brentford e também está entre os quatro melhores.