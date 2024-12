Com gol olímpico, Tottenham vence United e vai à semi da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham venceu o Manchester United nesta quinta-feira (19), em Londres, por 4 a 3 em um jogo maluco e se classificou para a semifinal da Copa da Liga Inglesa. Os gols foram marcados por Dominic Solanke (duas vezes), Dejan Kulusevski e Son (gol olímpico) para os donos da casa, enquanto os visitantes anotaram com Joshua Zirkzee, Diallo e Evans.

Com isso, os Spurs se juntaram a Arsenal, Liverpool e Newcastle como os quatro melhores da competição e que ainda seguem vivos na disputa pelo título da Carabao Cup. Os confrontos da próxima fase serão definidos através de sorteio.

Tottenham vence com gol olímpico e supera falhas de seu goleiro

O jogo começou com o Tottenham com mais posse de bola, enquanto o Manchester United esperava uma brecha para avançar em velocidade ao campo de ataque. Porém, os Spurs abriram o placar aos 15 minutos do primeiro tempo: Pedro Porro finalizou de fora da área e, no rebote, o centroavante Dominic Solanke estufou as redes.

Atrás no placar, o time do técnico Rúben Amorim passou a ocupar mais no campo do adversário, mas teve dificuldades em encontrar espaços para finalizar. Enquanto isso, a equipe de Ange Postecoglou criou mais uma chance clara, desperdiçada por Kulusevski.

E com menos de um minuto da segunda etapa, o Tottenham conseguiu fazer 2 a 0. Son enfiou para James Maddison, que fez o cruzamento. Lisando Martínez afastou mal e a bola sobrou para Kulusevski, que bateu no alto e mandou para as redes.

E não demorou muito para o terceiro dos Spurs. Spence fez um lindo lançamento para Solanke, que limpou dois zagueiros do United e mandou no cantinho, fazendo o estádio explodir aos dez minutos. Aos 19, o Manchester United conseguiu diminuir em falha do goleiro Forster, que entregou nos pés de Zirkzee, que completou para o gol.

Como se não bastasse, o goleiro do Tottenham fez mais uma lambança. Forster recebeu uma bola recuada e, quando foi devolver, foi interceptado por Amad Diallo que, de carrinho, colocou a bola nas redes.

Para alívio dos Spurs, Son marcou um gol olímpico nos minutos finais da partida. Era para trazer tranquilidade, mas o United diminuiu mais uma vez com um gol de Evans nos acréscimos, deixando o placar em 4 a 3. No entanto, esse foi o resultado final do grande clássico.