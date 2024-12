Liverpool e Arsenal vencem e avançam à semi da Copa da Liga Inglesa

Na tarde desta quarta-feira (18), o Liverpool e o Arsenal venceram seus jogos válidos pelas quartas de final da Copa da Liga Inlgesa (Carabao Cup). Enquanto os Reds bateram o Southampton por 2 a 1, os Gunners despacharam o Crystal Palace de virada por 3 a 2.

Além desses dois jogos, o Newcastle também se classificou para a semifinal da competição. Os Magpies eliminaram o Brentford jogando em casa por 3 a 1 e estão entre os quatro melhores da competição.

Na quinta-feira (19), o último classificado na Copa da Liga sairá de um grande clássico: Tottenham x Manchester United. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), em Londres, com mando dos Spurs. Os confrontos da semifinal serão definidos por sorteio.

Liverpool vence fora de casa e passa

Mesmo jogando fora de casa, o Liverpool conseguiu ser efetivo no primeiro tempo: Darwin Núñez abriu o placar aos 24 minutos e Elliot ampliou aos 23. Na segunda etapa, os donos da casa conseguiram diminuir o placar Cameron Archer e esboçaram uma pressão, mas o goleiro Kelleher foi um dos protagonistas e evitou o empate.

Os Saints vinham de uma goleada em casa sofrida para o Tottenham por 5 a 0, pela Premier League, e agora voltam a perder diante de seus torcedores.

Gabriel Jesus faz hat-trick e Arsenal avança

Jogando dentro dos seus domínios, no Emirates Stadium, o Arsenal viu o Crystal Palace abrir o placar logo aos quatro minutos Mateta. Apesar de ter ido para o intervalo com a desvantagem, o brasileiro Gabriel Jesus anotou um hat-trick para virar a partida e dar tranquilidade ao jogo.

No entanto, o atacante Nketiah aplicou a “Lei do Ex” e diminuiu o placar aos 40 do segundo tempo, colocando fogo no jogo. Porém, os Gunners conseguiram sair com a vitória e a classificação para a semifinal.