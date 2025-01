TOP 10 notícias de hoje – 27/01/2025

Neymar rescinde com Al-Hilal e fica livre para assinar com Santos

Atacante abriu mão de salários milionários para assinar rescisão e já é aguardado no Brasil nesta quarta-feira (29)

MASP recebe 12 mil visitantes em fim de semana do aniversário de São Paulo

Com entrada gratuita e o evento Prelúdio no novo prédio do museu, o público pôde visitar as exposições e aproveitar shows, dança, teatro e programação infantil

Moradores do Complexo do Alemão sofrem com falta de luz e água após operação policial

O tiroteio que resultou em cinco mortes e nove feridos também causou danos significativos à infraestrutura local

Criança de 7 anos morre em Itapecerica da Serra devido a fortes chuvas em SP

Essa é a 17ª vítima relacionada às fortes chuvas no estado desde 1º de dezembro, quando se iniciou a Operação Chuvas

Mercado financeiro eleva previsão da inflação de 5,08% para 5,5%

Entenda as novas projeções do IPCA e os impactos na economia e na Selic

Inscrições para o Prouni 2025 vão até amanhã (28)

O programa oferece bolsas em instituições privadas, com critérios específicos e isenção de taxas

Número de pessoas trans e travestis assassinadas no Brasil cai em 2024, mas violência persiste

O número representa uma redução de 16% em comparação ao ano anterior

Corredor de 52 anos morre durante Meia Maratona Internacional de São Paulo

O atleta recebeu atendimento imediato e foi transportado para uma unidade hospitalar

Pesquisa revela queda na aprovação do governo Lula

Descontentamento com promessas não cumpridas cresce entre eleitores

Pela 1ª vez, time feminino da Polícia Civil de SP participa de campeonato tático em Dubai

Cinco investigadoras e uma escrivã passaram por treinamento e foram selecionadas para o torneio