Criança de 7 anos morre em Itapecerica da Serra devido a fortes chuvas em SP

Um trágico incidente ocorreu no Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui, em Itapecerica da Serra, onde uma criança de apenas 7 anos perdeu a vida após cair em uma galeria de água enquanto brincava. A situação é um reflexo dos efeitos devastadores das fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde o início da Operação Chuvas 2024/2025, no dia 1º de dezembro, resultando nesta já ser a 17ª vítima registrada.

No último fim de semana, outros dois corpos foram recuperados, evidenciando a gravidade da situação climática. No sábado, um homem de 73 anos foi encontrado sem vida dentro de sua residência na capital paulista. Sua casa havia sido alagada na sexta-feira (24), quando São Paulo experimentou um dos maiores volumes de precipitação já registrado na história, conforme indicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia.

Além disso, no domingo, as autoridades descobriram o corpo de um motociclista que havia sido levado pela força da enxurrada no bairro Cumbica, em Guarulhos. Esse episódio também está diretamente ligado à forte chuva que caiu na região no dia anterior.

Em resposta a esses eventos adversos, a Defesa Civil anunciou a criação de um gabinete de crise que será instalado presencialmente nesta segunda-feira (27), às 14h, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O objetivo desse gabinete é coordenar ações diante das previsões climáticas que indicam mais chuvas intensas entre segunda e terça-feira (28).

O gabinete contará com a participação de empresas reguladoras de serviços públicos e representantes de concessionárias responsáveis pelo abastecimento de água e energia elétrica, unindo esforços para mitigar os impactos das intempéries e proteger a população.