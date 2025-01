Previsão do tempo: Em SP, as temperaturas variam de 20ºC a 27ºC hoje (27)

As estações meteorológicas da cidade de São Paulo registram temperaturas em torno de 20ºC, com uma expectativa de máxima de 27ºC para o dia de hoje.

A manhã desta segunda-feira, dia 27, apresenta um céu parcialmente nublado e as temperaturas tendem a subir gradualmente. De acordo com os dados coletados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a mínima foi estabilizada em torno dos 20ºC, enquanto a previsão aponta para uma máxima de 27ºC. Espera-se que chuvas mais intensas ocorram durante a tarde, com a tendência de diminuição das instabilidades ao longo da noite, culminando em um céu nublado ao final do dia.

Em relação à previsão para os próximos dias, as análises atmosféricas recentes sugerem que o calor intenso, que marcou os últimos dias, deve apresentar uma queda a partir deste domingo, dia 26. As chuvas típicas da estação devem continuar até o fim do mês de janeiro.

No que diz respeito ao dia seguinte, terça-feira (28), a madrugada será marcada por um céu nublado, com temperaturas ainda na faixa dos 20°C. Algumas instabilidades provenientes do interior do estado poderão gerar chuvas rápidas no final da manhã, embora com um baixo risco de alagamentos. Entre o meio e o final da tarde, a influência da brisa marítima poderá provocar chuvas moderadas a fortes, que devem cessar no início da noite. A temperatura máxima prevista para este dia é de 28°C, com níveis mínimos de umidade do ar em torno de 60%.