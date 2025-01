Corredor de 52 anos morre durante Meia Maratona Internacional de São Paulo

Um trágico incidente ocorreu durante a 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, realizada no último domingo (26) em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista. Um corredor de 52 anos faleceu após sofrer um mal súbito durante a competição.

De acordo com informações fornecidas pela Yescom, organizadora do evento, o atleta recebeu atendimento imediato e foi transportado para uma unidade hospitalar por meio de uma ambulância equipada com UTI móvel. Em nota oficial, a empresa destacou que a equipe médica atuou de acordo com os protocolos estabelecidos.

A Yescom ressaltou que a estrutura de apoio médico disponibilizada para a corrida estava acima dos padrões recomendados pelas autoridades competentes, garantindo um suporte adequado aos participantes. “O evento contava com uma quantidade superior de equipamentos médicos em comparação às normas da modalidade”, informou a Direção Médica da corrida.

Segundo o comunicado, o corredor chegou ao hospital ainda consciente. Contudo, após a internação, seu estado de saúde se deteriorou rapidamente, levando à sua morte. A organizadora detalhou que “ocorreu um novo rebaixamento do quadro clínico do atleta/paciente, que não respondeu ao protocolo e infelizmente resultou em óbito”.

A competição incluiu diferentes distâncias, como 21 km, 10 km e 5 km, atraindo diversos corredores. O homem que faleceu estava inscrito na prova principal de 21 km.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o socorro foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que identificou uma parada cardiorrespiratória no corredor. O caso foi oficialmente registrado como morte natural pelo 24° Distrito Policial, localizado na Ponte Rasa.

Com a ocorrência deste triste evento, surgem questionamentos sobre a acessibilidade e segurança em eventos esportivos, levantando discussões sobre quem pode participar de provas desse tipo e quais são as condições necessárias para garantir a saúde dos atletas.