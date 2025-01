Inscrições para o Prouni 2025 vão até amanhã (28)

O prazo para as inscrições no Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2025 encerra-se nesta terça-feira, dia 28. Este programa federal proporciona a estudantes a chance de obter bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. As inscrições são isentas de taxa e devem ser realizadas exclusivamente através do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior.

Para que um candidato possa participar, é imprescindível que tenha completado o ensino médio e atenda a pelo menos uma das condições estabelecidas pelo Ministério da Educação no edital deste ano. As condições incluem ter estudado em escola pública, ter sido bolsista em instituição privada, ser uma pessoa com deficiência ou ser professor na rede pública de ensino.

Adicionalmente, os candidatos precisam ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2023 ou 2024, com uma média mínima de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Estudantes que tenham realizado o Enem na condição de treineiros não serão considerados na pré-seleção. Para aqueles que realizaram o exame em mais de um ano, será utilizada a nota mais alta para a classificação.

Desde o dia 24 deste mês, o Ministério da Educação disponibilizou informações sobre a quantidade de bolsas disponíveis por instituição, curso e turno. Os candidatos têm a oportunidade de concorrer a bolsas destinadas tanto à ampla concorrência quanto a políticas afirmativas voltadas para pessoas com deficiência e autodeclarados indígenas, pardos ou pretos.

Para se inscrever, é necessário criar uma conta no Gov.br e efetuar login utilizando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha correspondente. Durante o processo de inscrição, os candidatos devem informar um e-mail e um número de telefone válidos, além de dados pessoais e informações sobre o grupo familiar.

Os participantes também devem selecionar até duas opções de instituição, curso, turno e tipo de bolsa conforme suas preferências, respeitando a renda familiar bruta mensal per capita.

O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado no dia 4 de fevereiro. Uma segunda chamada ocorrerá em 28 de fevereiro. Candidatos que não forem classificados nas duas primeiras chamadas terão a oportunidade de manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de março. A lista estará disponível para consulta a partir do dia 1º de abril.

No âmbito das licenciaturas presenciais, candidatos que obtiverem notas iguais ou superiores a 650 pontos nas provas do Enem poderão participar do programa Pé-de-Meia Licenciatura, recentemente lançado pelo governo federal. Este programa prevê um auxílio financeiro de R$ 1.050 durante todo o período regular do curso.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e é uma das ações comemorativas pelos 20 anos do Prouni, que foi instituído pela Lei nº 11.096 em 2005.