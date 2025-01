Pesquisa revela queda na aprovação do governo Lula

Um novo levantamento realizado pela Quaest, entre os dias 23 e 26 de janeiro, entrevistou 4,5 mil eleitores em todo o Brasil e revelou uma queda significativa na aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os resultados mostram que a aprovação passou de 52% em dezembro para 47%, enquanto a desaprovação aumentou para 49%, marcando a primeira vez que a reprovação supera a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa, iniciada em fevereiro de 2023.

Os números detalhados da pesquisa indicam que apenas 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Em comparação com a pesquisa anterior, a reprovação cresceu 2 pontos percentuais, enquanto a aprovação caiu 5 pontos.

Felipe Nunes, diretor da Quaest, atribui essa mudança à insatisfação dos eleitores com a gestão econômica do país e ao descumprimento das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Segundo Nunes, “Lula enfrenta um desafio significativo ao não conseguir cumprir suas promessas. O índice de frustração está em alta e isso afeta diretamente sua popularidade”.

As diferenças regionais também são evidentes. No Nordeste, onde Lula ainda conta com uma aprovação de 60%, houve um aumento na reprovação de 32% para 37%. Essa região é considerada crucial para a base de apoio do presidente. Em contraste, no Sudeste, a desaprovação permanece estável em 53%, enquanto no Sul o cenário é ainda mais desolador: a reprovação aumentou de 52% para 59%.

A análise por gênero revela que entre as mulheres, 49% aprovam e 47% desaprovam seu governo. Entre os homens, a desaprovação é maior: 52% contra 45% de aprovação. Em relação à faixa etária, os jovens de 16 a 34 anos apresentam uma desaprovação de 52%. Entre os eleitores mais velhos (60 anos ou mais), a situação é mais favorável para o presidente, com uma aprovação de 52%.

Em termos de renda, Lula ainda goza de um apoio considerável entre aqueles com renda familiar de até dois salários mínimos (56%), embora tenha visto uma queda em comparação com dezembro (63%). Por outro lado, entre aqueles que ganham acima de cinco salários mínimos, a desaprovação é alarmante: 59% rejeitam seu governo.

A avaliação geral do governo mostra que apenas 31% dos entrevistados consideram sua gestão positiva. Além disso, uma polêmica recente envolvendo rumores sobre taxação do PIX gerou descontentamento, com 66% afirmando que o governo errou na comunicação sobre o assunto.

Por fim, ao questionar se o Brasil está indo na direção certa ou errada, metade dos entrevistados (50%) acredita que o país caminha para o caminho errado. Em relação às promessas feitas por Lula durante a campanha, impressionantes 65% afirmaram que ele não tem conseguido cumpri-las.

A pesquisa da Quaest foi realizada sob rigor científico e apresenta uma margem de erro de até quatro pontos percentuais em diferentes segmentos analisados.